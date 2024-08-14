Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде ответили Боррелю, поддержавшему атаку ВСУ на Курскую область

Сенатор Джабаров: Боррель примкнул к лагерю террористов, поддержав атаку ВСУ

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель причислил себя к лагерю террористов после слов о поддержке действий ВСУ в Курской области. Его слова приводит NEWS.ru.

Сенатор назвал атаку украинских военных на российский регион «обычным террористическим действием» и выразил сожаление в связи с высказыванием Борреля.

«К сожалению, Боррель скатился к поддержке террористов. Его замечания, заявления неинтересны. Мы знаем, что он уже уходящая натура. В конце он просто опозорил себя. Реагировать на него не стоит», — сказал Джабаров.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил о «полной поддержке» Украины в контексте атаки ВСУ на Курскую область. Глава евродипломатии добавил, что повторно высказал полную поддержку ЕС Киеву.

Ранее премьер Польши счел «оборонительными» действия ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами