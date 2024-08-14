В ФРГ после скандала решили не чтить память офицеров, состоявших в СС

Министерство обороны Германии после общественной критики приняло решение отменить дополнение списка «почитаемых» военных бывшими членами вермахта, Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и СС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

До этого сообщалось, что несколько немецких изданий опубликовали выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера. По словам военного, министерство обороны ФРГ планирует расширить составленный в 2018 году «указ о традициях». Этот документ регламентирует «культуру памяти» в немецких войска.

Как стало известно агентству, список решили дополнить после требований министра обороны Бориса Писториуса. Глава бундесвера заявил о «боевой готовности» ведомства из-за конфликта на Украине.

Однако некоторые журналисты посчитали сомнительным факт того, что в указанный перечень попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, который состоял в СС и НСДАП, а также подводник Эрих Топп и 22 других «порождающих традиции персон», служивших в вермахте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандал, напомнила, что в 1950-е годы бывших офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП, взяли на службу в армию Западной Германии, чтобы создавать напряжение в Европе. А сейчас, подчеркнула она, нацисты уже вернулись на Украину, пытаются проникнуть в Молдавию и опять становятся примером в Германии.

Ранее лидеры немецких партий поссорились в прямом эфире из-за обвинений в нацизме.