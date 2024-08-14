Президент Палестины оценил роль РФ в разрешении ближневосточного конфликта

Власти Палестины никогда не согласятся исключить Россию из процесса урегулирования ситуации в ближневосточном конфликте. Об этом заявил палестинский президент Махмуд Аббас в интервью ТАСС.

Аббас отметил, что российская сторона всегда искала пути мирного решения ситуации. В частности, по словам главы государства, «Россия признает Израиль, но взамен настаивает на воссоздании Палестины в границах 1967 года».

«Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем исключения России из какого-либо формата по ближневосточному урегулированию, потому что у нее по-настоящему справедливая позиция по ближневосточному вопросу, основанная на международном праве», — подчеркнул Аббас.

13 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с Махмудом Аббасом. Диалог двух лидеров состоялся в подмосковной резиденции глав российского государства и продлились около трех часов.

По словам политолога, кандидата философских наук Бориса Межуева, встреча лидеров государства прошла в тот момент, когда возник определенный дефицит посредников на Ближнем Востоке. По его словам, тесная связь России и Палестины делает невозможным для США выступление в роли честного маклера.

Ранее Аббас назвал неприемлемой политику Израиля по принудительному выселению палестинцев.