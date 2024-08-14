Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Палестины оценил роль РФ в разрешении ближневосточного конфликта

Аббас: Палестина против исключения РФ из ближневосточного урегулирования

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Власти Палестины никогда не согласятся исключить Россию из процесса урегулирования ситуации в ближневосточном конфликте. Об этом заявил палестинский президент Махмуд Аббас в интервью ТАСС.

Аббас отметил, что российская сторона всегда искала пути мирного решения ситуации. В частности, по словам главы государства, «Россия признает Израиль, но взамен настаивает на воссоздании Палестины в границах 1967 года».

«Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем исключения России из какого-либо формата по ближневосточному урегулированию, потому что у нее по-настоящему справедливая позиция по ближневосточному вопросу, основанная на международном праве», — подчеркнул Аббас.

13 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с Махмудом Аббасом. Диалог двух лидеров состоялся в подмосковной резиденции глав российского государства и продлились около трех часов.

По словам политолога, кандидата философских наук Бориса Межуева, встреча лидеров государства прошла в тот момент, когда возник определенный дефицит посредников на Ближнем Востоке. По его словам, тесная связь России и Палестины делает невозможным для США выступление в роли честного маклера.

Ранее Аббас назвал неприемлемой политику Израиля по принудительному выселению палестинцев.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами