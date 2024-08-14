В Сербии заявили о ключевом значении отношений с Россией

Вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью РИА Новости заявил, что не является «русским агентом», но полагает, что для Сербии отношения с Россией имеют ключевое значение.

«Мои отношения с Россией таковы не потому, что я какой-то «русский агент». Они таковы, потому что я считаю, что отношения с РФ имеют ключевое значение для сохранения Сербии», — сказал он.

Вулин добавил, что, если спецоперация на Украине завершится плохо для России, то Сербии не станет. Вице-премьер подчеркнул, что не собирается менять свою политику.

Кроме этого Вулин объяснил, что популярность президента Российской Федерации Владимира Путина в Западной Европе и даже в Германии тем, что люди видят в России близкие им ценности.

Александр Вулин вошел в состав кабмина Сербии, утвержденный Скупщиной (парламентом) 2 мая.

Ранее Вулин прокомментировал поставки сербского оружия Украине.