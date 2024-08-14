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Мэр Сызрани ушел в отставку

Мэр Сызрани Лукиенко уволился ради новой работы

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Анатолий Лукиенко/VK

Мэр Сызрани Анатолий Лукиенко уволился в связи с переходом на новую должность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ухожу в отставку. Решение принято в связи с переходом на новую работу», — написал чиновник.

Он рассказал, что за время своей работы на посту мэра он приобрел новый профессиональный опыт и помог реализовать несколько современных проектов.

Лукиенко также выразил благодарность жителям города за их активное участие в жизни Сызрани и за объективную критику деятельности городского правительства.

13 августа стало известно, что врио руководителя администрации Курской области Александра Шматкова освободили от должности в связи с назначением его на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства. Исполнять обязанности руководителя региональной администрации будет Александр Крылов.

До этого суд вынес приговор экс-замглавы Белгородской области по делу о крупной взятке.

Ранее стало известно, что действующий премьер Японии не будет выдвигаться на пост главы партии.

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