Мэр Сызрани ушел в отставку

Мэр Сызрани Анатолий Лукиенко уволился в связи с переходом на новую должность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ухожу в отставку. Решение принято в связи с переходом на новую работу», — написал чиновник.

Он рассказал, что за время своей работы на посту мэра он приобрел новый профессиональный опыт и помог реализовать несколько современных проектов.

Лукиенко также выразил благодарность жителям города за их активное участие в жизни Сызрани и за объективную критику деятельности городского правительства.

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