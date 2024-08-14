Премьера Таиланда отстранили от должности

Конституционный суд Таиланда отправил в отставку главу правительства страны Сеттху Тхависина за нарушение этического кодекса. Подробности сообщил телеканал CNN.

«Конституционный суд Бангкока постановил, что Сретта... нарушил правила этики, назначив в кабинет [министров] адвоката, отбывшего тюремное заключение», — говорится в материале.

Речь идет о Пхичите Чуенбане, которого Тхависин назначил министром в своей канцелярии. В 2008 году Чуенбана приговорили к шести месяцам заключения за попытку подкупить судей Верховного суда.

После отстранения Тхависина политический ландшафт королевства будут ждать новые потрясения из-за продолжающейся борьбы за власть между оппозицией и роялистами, прогнозирует CNN.

Неделю назад суд Таиланда распустил партию «Движение вперед» за попытку подорвать строй конституционной монархии.

Ранее сообщалось, что бывшего генпрокурора Молдавии отстранили от поста из-за отказа подчиниться президенту.