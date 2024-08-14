Financial Times объяснило, чем интервью Трампа и Маска напугало Европу

Недавнее интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое он дал владельцу социальной сети X Илону Маску, не на шутку встревожило Европу. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По информации издания, беспокойство Европы было вызвано спором Маска и Евросоюза, из-за которого объединение засомневалось в своей способности контролировать X в вопросах дезинформации и дипфейков. Американский предприниматель привлек внимание к этой проблеме после сокращения числа модераторов, восстановления ранее заблокированных аккаунтов и увеличения частоты собственных откровенных публикаций, уточнили журналисты.

Издание подчеркнуло, что если социальная сеть главы Tesla продолжит «причинять серьезный вред», то ЕС предстоит решить вопрос об ограничении доступа к платформе. Однако, отмечают журналисты, остается неясным, готовы ли европейские политики бросить вызов Маску.

Интервью Маска с Трампом транслировалось ночью 13 августа. По словам владельца X, его разговор с кандидатом в президенты США и последующие обсуждения в социальной сети собрали около миллиарда просмотров.

Ранее Илон Маск захотел занять должность в администрации США.