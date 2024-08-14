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В ФРГ отказались комментировать ордер на арест по делу «Северных потоков»

ГП ФРГ не стала комментировать ордер на арест по делу «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

По словам представителя прокуратуры, ведомство «обычно не комментирует» информацию, распространяемую в средствах массовой информации. Аналогично генпрокуратура поступает и со сведениями о выдаче ордера, подчеркнул представитель.

До этого газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit, сообщила, что ордер выдали на сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

В июле посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие в ФРГ давно знает, кто является заказчиком и исполнителем терактов на «Северных потоках».

Ранее экс-сенатор США увидел разрушительный удар по Европе в подрыве «Северных потоков».

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