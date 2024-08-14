Запад будет принуждать Киев к миру и началу переговоров с Москвой вне зависимости от итогов президентских выборов в США и возможной победы на них кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).

«Украина знает, что на нее будет оказываться все большее давление с целью переговоров о прекращении войны, особенно, но не только, если Дональд Трамп вернется в Белый дом», — говорится в статье.

При этом отмечается, что характер мирных переговоров и предмет их обсуждения до сих пор остается неясным и многие страны Европы возмущает вариант Трампа по урегулированию конфликта.

Однако, как сообщает один из источников среди европейских чиновников, страны Европы не имеют ясных вариантов наращивания военной помощи Киеву. Этот факт может также подтолкнуть к началу мирного процесса.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в X, что целью страны является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. До этого, в июле, он не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. По его словам, этот вопрос может быть решен только народом страны.

12 августа российский лидер Владимир Путин заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Он также заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Вашингтон хочет сменить Зеленского.