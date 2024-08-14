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В МИД России оценили просьбу ООН о доступе в Курскую область

Захарова надеется, что интерес ООН к Курской области не станет перформансом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Хочется верить, что интерес Организации Объединенных Наций (ООН) к доступу на территорию Курской области «не является перформансом» и попыткой снять с себя ответственность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат выразила надежду на то, что реакция ООН — это «путь к пробуждению». В таком случае, по ее словам, организации необходимо «начать с начала» и в первую очередь обратить внимание на права человека, на то, как их попирает Украина в отношении жителей Крыма, Донецка, Луганска и т. д.

Таким образом Захарова прокомментировала просьбу представителя Управление верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдассани о получении доступа на территорию Курской области для исследования фактов нарушения прав человека со стороны Вооруженных сил Украины.

Дипломат подчеркнула, что представителям ООН нужно взглянуть на то, что происходящее в российском регионе является не просто нарушением прав человека, это терроризм со стороны Украины в отношении простых людей. Захарова обратила внимание на то, что террористические угрозы, действия, нападения — это другая квалификация, и подменять эти понятия нельзя.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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