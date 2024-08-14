Россия может избежать конфликта с Европой, если покажет свою непобедимость. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить», — сказал Вулин.

14 августа он отметил, что настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только тогда распространялась сербофобия, а теперь — русофобия. По его словам, перед каждой мировой войной появляется определенная фобия. Он подчеркнул, что сейчас разрешены «любое зло» и «любая ложь» по отношению к русским.

13 августа Вулин заявил, что Европа скатывается к конфликту с Россией. По его словам, это противостояние ничем не вызвано, поскольку Россия никак не угрожает Европе.

Ранее Вулин прокомментировал поставки сербского оружия Украине.