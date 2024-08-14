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Штаб Харрис подвергся кибератаке

В штабе Харрис рассказали, что в июле подверглись кибератаке из-за рубежа

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Nathan Howard/Reuters

Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от демократов, сообщил о кибератаке, произошедшей в июле. Об этом сообщает NBC.

Соратники политика уверены, что эта атака была частью операции иностранного субъекта, направленной на влияние на выборы.

«В июле наши команды по безопасности и правовым вопросам получили уведомление от ФБР о том, что мы стали мишенью иностранного влияния. Мы располагаем надежными мерами кибербезопасности и не зафиксировали никаких нарушений в работе наших систем в результате этих атак», — заявил штаб Харрис.

Накануне Илон Маск заявил о DDOS-атаке на X перед интервью с Трампом. Маск уточнил, что компания провела тестирование системы 12 августа, в рамках которого трансляцию одновременно наблюдали 8 млн зрителей.

После покупки Twitter Маск снял с Трампа постоянный бан, который был наложен после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Блокировка перестала действовать осенью 2022 года, но с тех пор Трамп публиковал только один пост — свой тюремный снимок в августе 2023 года. Обычно он предпочитает использовать свою соцсеть Truth Social, созданную в ответ на блокировку на популярных платформах.

Ранее ФБР начало проверку версии о кибератаке на штаб Трампа.

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