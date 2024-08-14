Белый дом заявил, что Украина заранее не сообщила США об атаке на Курскую область

Киев якобы заранее не предупредил Вашингтон о нападении украинской армии на Курскую область. Об этом, ссылаясь на беседу пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер с журналистами, сообщает ТАСС.

По ее словам, администрация США не имела никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе якобы действовали совершенно самостоятельно.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США и далее будут оказывать военную помощь Украине в ее противодействии России.

До этого президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области, заявив, что регулярно получает доклады о ситуации в регионе.

13 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что администрация Соединенных Штатов не была вовлечена в вопросы планирования и подготовки атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.

Ранее Боррель заявил о поддержке атаки ВСУ на Курскую область.