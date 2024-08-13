Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель ХАМАС заявил, что движение не примет участия в переговорах по Газе

ХАМАС отказался от участия в намечавшихся переговорах по Газе

close
100%
Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС не будет принимать участия в консультациях о перемирии в секторе Газа, которые должны пройти 15 августа в Катаре или Египте. Об этом британскому телеканалу Sky News сообщил представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади.

По его словам, хотя движение в целом не против проведения переговоров о прекращении огня, они сейчас невозможны, так как глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не заинтересован в достижении соглашения о перемирии.

Хади отметил, что ХАМАС вернулся бы к переговорам, если Израиль показал бы твердую приверженность предложению о перемирии, которое движение представило в прошлом месяце.

До этого сообщалось, что Иран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа. Об этом заявило представительство исламской республики при ООН.

Ранее Борреля заподозрили в поддержке террористов.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами