Президент Палестины рассказал о приглашении страны на встречу БРИКС

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страну пригласят на встречу БРИКС в формате «аутрич». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Аббаса, он обсудил с президентом Российской Федерации видение развития событий в ближайшее время, а также двусторонние отношения, ведь Палестину с Россией связывают «очень давние стратегические отношения».

До этого Аббас заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) провалила миссию по созданию палестинского государства.

Кроме того, Аббас заявил, что в Палестине считают Россию дружественной страной, и эта дружба, по его словам, связывает народы «уже десятилетия».

Палестина — состоящее из двух частей частично признанное государство на Ближнем Востоке. В его состав входят сектор Газа и Западный берег реки Иордан. К настоящему времени его признали 147 из 193 стран ООН, включая Россию. При этом Палестина не имеет статуса постоянного члена Организации Объединенных Наций из-за того, что с этим не согласны три страны Совбеза ООН — США, Великобритания и Франция.

Ранее израильский парламент проголосовал против создания палестинского государства.