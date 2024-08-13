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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Молдавии в РФ

Поверенный Молдавии был вызван в МИД РФ на фоне сведений СМИ об F-16

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Временный поверенный в делах Молдавии в РФ Александр Кетрару был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

В заявлении отмечается, что молдавскому дипломату выразили серьезную озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом Украине, будут базироваться на аэродромах республики и осуществлять с них вылет для атак по территории РФ.

До этого Министерство иностранных дел Молдавии опровергло информацию о размещении истребителей F-16, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории республики.

В молдавском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что информация о размещении истребителей для украинской армии на молдавской территории является фейковой новостью, которая распространяется в Telegram-каналах и соцсетях.

МИД Молдавии подчеркнул, что республика является нейтральным государством и она продолжит соблюдать принцип нейтралитета.

Ранее в США назвали один из российских истребителей загадкой для Запада.

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