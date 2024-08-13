Путин и Аббас завершили переговоры

Переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из Палестины Махмуда Аббаса завершились. Кадры переговоров публиковал Telegram-канал Кремля.

Путин проводил Аббаса до машины.

Переговоры двух лидеров состоялись в подмосковной резиденции глав российского государства и продлились около трех часов.

13 августа Аббас и Путин провели переговоры в Ново-Огареве.

По информации ТАСС, с российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель РФ при Палестинской администрации Гоча Буачидзе, а также глава Минтруда Антон Котяков.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Основной темой может стать конфликт и гуманитарная катастрофа в секторе Газа.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.