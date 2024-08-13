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Израиль отверг утверждения, что выдвинул новые условия ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не выдвигал новых условий по сделке в Газе

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль отвергает утверждения о том, что в конце июля «добавил новые условия» палестинскому движению ХАМАС для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Обвинение в том, что премьер-министр Нетаньяху добавил новые условия к предложению от 27 мая, является ложным», — говорится в сообщении канцелярии.

Утверждается, что именно палестинское движение ХАМАС потребовало внести 29 изменений в предложение от 27 мая.

До этого The New York Times сообщала, что Израиль в конце июля «добавил новые условия» ХАМАС.

Отмечалось, что в конце июля Израиль передал американским, египетским и катарским посредникам список новых положений, которые отражают собой «менее гибкие условия» для урегулирования конфликта.

Американская газета писала, что документ, представленный посредникам в конце июля, предполагает, что израильские силы должны сохранить контроль над южной границей сектора Газа. Этот пункт не был включен в мирные предложения Израиля в мае, замечает издание.

Также говорилось, что Израиль теперь, в отличие от мирных предложений в мае, намерен сохранит контроль над границей между Газой и Египтом, районом, известным как Филадельфийский коридор.

Вместе с тем, в «июльском списке» Израиля вновь поднимался вопрос о проверке возвращающихся домой в сектор Газа палестинцев на наличие оружия, несмотря на, как пишет газета, «смягчение» этого требования два месяца назад.

Ранее Лавров заявил, что невозможно полностью уничтожить ХАМАС.

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