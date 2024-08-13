В ЕС отказались комментировать происходящее в Курской области

Европейский союз (ЕС) не комментирует происходящее в Курской области, однако поддерживает право Украины на самозащиту. С таким заявлением выступила представитель главы евродипломатии Жозепа Борреля Набила Массрали, сообщает «Интерфакс».

Она сообщила, что ЕС не является участником событий в российском регионе и не комментирует развитие ситуации на линии соприкосновения. В то же время Массрали заметила, что Брюссель полностью поддерживает право Киева на самозащиту и восстановление «территориальной целостности и суверенитета».

Отвечая на вопрос о применении поставленного странами Запада оружия на территории России со стороны ВСУ, она заявила, что оно поставляется для самообороны.

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что события в Курской области никак не повлияют на поддержку Украины и ее военных усилий Европейским союзом, позиция Брюсселя остается неизменной с февраля 2022 года. Дипломат уточнил, что поддержка Киева включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь.

Ранее британский аналитик оценил ситуацию для ВСУ в Курской области.