Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аббас считает миссию ООН по созданию палестинского государства проваленной из-за США

Аббас: из-за давления США ООН провалила миссию по созданию государства Палестина

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Организация Объединенных Наций провалила миссию по созданию палестинского государства. Такое мнение выразил палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Аббас заявил, что под давлением Соединенных Штатов ООН так и не приняла резолюцию, которая обеспечивала бы «реализацию права палестинского народа» на создание своего государства.

Кроме того, Аббас заявил, что в Палестине считают Россию дружественной страной, и эта дружба, по его словам, связывает народы «уже десятилетия».

Палестина — состоящее из двух частей частично признанное государство на Ближнем Востоке. В его состав входят сектор Газа и Западный берег реки Иордан. К настоящему времени его признали 147 из 193 стран ООН, включая Россию. При этом Палестина не имеет статуса постоянного члена Организации Объединенных Наций из-за того, что с этим не согласны три страны Совбеза ООНСША, Великобритания и Франция.

7 августа Аббас обвинил Израиль в нарушении прав палестинцев из-за препятствования проведению выборов в Восточном Иерусалиме. Они должны были состояться в 2021 году, но до сих пор не проведены.

Ранее израильский парламент проголосовал против создания палестинского государства.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами