Аббас считает миссию ООН по созданию палестинского государства проваленной из-за США

Организация Объединенных Наций провалила миссию по созданию палестинского государства. Такое мнение выразил палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Аббас заявил, что под давлением Соединенных Штатов ООН так и не приняла резолюцию, которая обеспечивала бы «реализацию права палестинского народа» на создание своего государства.

Кроме того, Аббас заявил, что в Палестине считают Россию дружественной страной, и эта дружба, по его словам, связывает народы «уже десятилетия».

Палестина — состоящее из двух частей частично признанное государство на Ближнем Востоке. В его состав входят сектор Газа и Западный берег реки Иордан. К настоящему времени его признали 147 из 193 стран ООН, включая Россию. При этом Палестина не имеет статуса постоянного члена Организации Объединенных Наций из-за того, что с этим не согласны три страны Совбеза ООН — США, Великобритания и Франция.

7 августа Аббас обвинил Израиль в нарушении прав палестинцев из-за препятствования проведению выборов в Восточном Иерусалиме. Они должны были состояться в 2021 году, но до сих пор не проведены.

Ранее израильский парламент проголосовал против создания палестинского государства.