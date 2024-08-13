Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине являются наиболее реалистичными для окончания конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«На самом деле это (предложение Путина для урегулирования украинского конфликта. – Прим. ред.) наиболее реалистичный сценарий того, как закончится эта война», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Россия, разрушая инфраструктуру Украины, ее население и армию, «почти наверняка» добьется успеха в рамках конфликта.

По оценке The New York Times, мирное соглашение на условиях России будет плохим для Украины, однако конфликт прекратится, и «репутация Украины на мировой арене будет выше, чем когда-либо».

До этого Служба внешней разведки России сообщила, что американская элита активно ищет замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

14 июня Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Ранее возможность переговоров России и Украины назвали фантастикой.