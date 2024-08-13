NYT рассказала о новых требованиях Израиля к ХАМАС

Израиль в конце июля «добавил новые условия» палестинскому движению ХАМАС для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times.

«В частном порядке г-н Нетаньяху фактически добавил новые условия к требованиям Израиля, дополнения, которые, как опасаются его собственные переговорщики, создали дополнительные препятствия для сделки», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в конце июля Израиль передал американским, египетским и катарским посредникам список новых положений, которые отражают собой «менее гибкие условия» для урегулирования конфликта.

Американская газета пишет, что документ, представленный посредникам в конце июля, предполагает, что израильские силы должны сохранить контроль над южной границей сектора Газа. Этот пункт не был включен в мирные предложения Израиля в мае, замечает издание.

Также отмечается, что Израиль теперь, в отличие от мирных предложений в мае, намерен сохранит контроль над границей между Газой и Египтом, районом, известным как Филадельфийский коридор.

Вместе с тем, в «июльском списке» Израиля вновь поднимался вопрос о проверке возвращающихся домой в сектор Газа палестинцев на наличие оружия, несмотря на, как пишет газета, «смягчение» этого требования два месяца назад.

До этого официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС, известного как «Бригада Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда сообщил, что в результате «двух не связанных инцидентов» был застрелен один из израильских заложников, а двое других получили ранения.

Ранее Лавров заявил, что невозможно полностью уничтожить ХАМАС.