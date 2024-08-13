«Раскрыта глубина раскола»: эксперты объяснили желание Трампа поладить с Путиным

Слова экс-президента США Дональда Трампа о желании договориться и поладить с президентом России Владимиром Путиным соответствуют действительности, однако удастся ли ему сделать это в случае переизбрания – большой вопрос, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Действовать политику может не разрешить американский истеблишмент, а сам он пока играет роль «решателя нерешаемых зада», заявил он в беседе с НСН.

По мнению эксперта, Трамп – популист, многое из того, что он говорит, невозможно реализовать – в том числе обещание завершить конфликт России и Украины за 48 часов. Любимое дело бывшего американского лидера – заключение сделок, так как он больше бизнесмен, чем политик, объяснил Блохин.

«Понятно, что он будет пытаться договориться с Россией, что он и пытался сделать, когда пришел к власти. Но ключевой вопрос – позволит ли Трампу реализовать эту политику правящий истеблишмент. Здесь большие вопросы», — подчеркнул эксперт.

В целом же заявления Трампа в его новом интервью показали глубину раскола между ним и демократами. Так, если для него Путин – сильный политик, то для демократов нет, для него очевидна необходимость менять траекторию, для демократов – идти по старому курсу, отметил политолог.

«Все эти тезисы отличаются от тех, которых придерживаются демократы, между ними пропасть», — заключил Блохин.

Напомним, Трамп дал большое интервью владельцу соцсети X Маску. В нем политик резко высказался про «сонного» Байдена и его «сумасшедшую» вице-президента Харрис, а также высоко оценил Путина, назвав его умным, жестким и любящим свою страну. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о плохом отношении стран Евросоюза к США.