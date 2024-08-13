Российский посол заявил, что ВСУ придется ответить за нападение на Курскую область

Украинское командование, организовавшее нападение на Курскую область, и участвовавшие в этой операции солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесут ответственность за свои действия. Об этом заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, появление оружия Германии в российском регионе станет прелюдией окончательного разгрома противника, как это было в 1943 году во время Курской битвы.

Нечаев добавил, что события под Курском продемонстрировали, что западное оружие требуется Украине не для «защиты собственных территорий», а для террора.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.