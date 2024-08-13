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Ирландский журналист заявил, что Зеленский и НАТО убивают Украину

Ирландский журналист Боуз: Зеленский и НАТО медленно убивают Украину

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и союзники Украины в НАТО «медленно, но верно» ведут страну к краху. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Диктатор Зеленский и его хозяева в НАТО медленно, но верно убивают Украину», — подчеркнул он.

По мнению ирландского журналиста, «победа» Украины над Россией является недостижимой. Украинское руководство, добавил он, лишь воображает ее.

До этого Боуз заявил, что Украина просит Запад о помощи, поскольку Россия уничтожает незаменимую бронетехнику украинских войск в Курской области.

По словам Боуза, Украина жертвует своими ресурсами ради бессмысленной пиар-акции в Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее бывший премьер Украины заявил об отсутствии перспектив у ВСУ под Курском.

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