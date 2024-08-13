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В Госдуме прокомментировали возможную замену Зеленского на Авакова

Депутат Белик отметил, что замена Зеленского на Авакова ничего не даст Украине

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Нина Зотина/РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что возможная замена Владимира Зеленского на Арсена Авакова ничего не даст Украине, так как от «перемены преступников» судьба народа республики не изменится. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал сообщение СВР о возможной смене президента Украины.

По мнению Белика, на сегодняшний день в украинской политике нет фигуры, которую можно было бы посчитать настоящим лидером страны, а Аваков является более одиозной фигурой, чем Зеленский.

Депутат напомнил, что Арсен Аваков был замечен в русофобских высказываниях и «фашистских повадках» задолго до действующего президента Украины.

«Замена одного военного преступника на откровенного бандита ничего не даст ни Украине, ни Западу. Все останется по-прежнему. Спецоперация продолжится до тех пор, пока мы не добьемся своих целей, либо на Украине появится человек, готовый принять российские условия. Третьего не дано», — подчеркнул Белик.

До этого в СВР заявили, что американская элита активно ищет замену Зеленскому, новый кандидат должен быть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей на эту роль фигуры рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее в СВР назвали Зеленского угрозой для других стран.

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