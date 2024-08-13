Маск рассказал о своем желании взять интервью у Харрис

Американский предприниматель Илон Маск предложил взять интервью у вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис после того, как он побеседовал с ее конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом. Его слова передает ТАСС.

«Я был бы рад организовать интервью и для Камалы тоже», — сказал он.

Кроме того, Маск высказал инициативу о своем возможном участии в администрации Трампа для контроля над государственными расходами, если последний победит на выборах президента Соединенных Штатов.

До этого бывший глава государства и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску заявил, что президент США Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота. Трамп назвал решение Байдена не участвовать в выборах «переворотом президента США».

Ранее Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США.