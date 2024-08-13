Эксперты предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС

Современные атомные станции стали более защищенными, чем раньше. Однако до сих пор у них есть уязвимые точки, поражение которых грозит техногенной катастрофой. Если Вооруженные силы Украины ударят по такой точке Запорожской АЭС, трагедии будет не избежать, предупредил в беседе с 360.ru завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин.

При строительстве ЗАЭС применялись современные технологии, что сделало ее одной из самых мощных в Европе, отметил эксперт. Саркофаги станций в советские годы строились так, чтобы они могли выдержать даже падение самолета. Однако уязвимые точки сохранились – к примеру, это охлаждающая система, вывод из строя которой грозит разными последствиями.

«Несмотря на то, что сейчас реакторы остановлены, надо учитывать опасность от хранилищ агрессивных жидкостей — это тоже точки уязвимости», — добавил политолог.

Операторы украинских беспилотников стремятся поразить именно эти уязвимые места, что может привести к трагедии, предупредил Кошкин. Он подчеркнул, что случившейся после ударов ВСУ пожар на градирне уже является прямым нарушением целостности АЭС, из-за чего такие удары являются по сути ядерным терроризмом.

«От возможной техногенной катастрофы пострадают и другие государства», — подчеркнул эксперт.

Напомним, украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе, в результате чего произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни – это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудными атаки на станцию, но счел, что удар не повлиял на ядерную безопасность объекта.

МАГАТЭ ранее обвинили в бездействии после ударов по ЗАЭС.