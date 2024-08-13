Нардеп Костенко назвал приемлемый возраст мобилизации на Украине

Украинский нардеп Роман Костенко заявил, что возраст мобилизации на Украине должен быть от 20 до 50 лет. Его слова передает издание «Политика страны».

«Все, что дальше, это по собственному желанию, но не в боевые подразделения. Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли нормально выполнять боевые задачи, то должно быть 20–50», — отметил депутат.

По его словам, тему снижения возраста мобилизации поднимают западные партнеры Украины, при этом официальные украинские власти говорят об отсутствии планов по снижению возраста мобилизации.

До этого немецкий политолог Кристоф Херстель заявил, что действия украинских властей, постоянно ужесточающих мобилизационную кампанию на Украине, напоминают меры, принимаемые Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны.

По словам эксперта, если на Украине все-таки снизят порог призывного возраста для мобилизации до 18 лет, это будет напоминать действия лидера нацистской Германии.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.