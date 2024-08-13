«Бесполезная контора»: МАГАТЭ обвинили в бездействии после ударов по ЗАЭС

Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной станции могли привести к страшным последствиям без оперативной ответной реакции. Атаки Киева на этот важный и опасный объект продолжатся, так как МАГАТЭ продемонстрировала свою полную беспомощность в этом вопросе, заявил 360.ru политолог и военный эксперт Владимир Михайлов.

Если бы не особая защита ядерного объекта, трагедии было бы не избежать, так как ВСУ допускают «ядерную пустыню» после себя, считает эксперт.

«Главное для них — выполнить задачи, поставленные западными кураторами и США», — убежден он.

С учетом опасности ударов по атомной станции должна была последовать реакция МАГАТЭ, однако она была слишком «невзрачной», считает Михайлов. Представители организации не назвали сторону, наносившую удары, не озвучили конкретных аргументов. По мнению политолога, они боятся даже «дышать» в сторону Украины и не станут ее обвинять, так как в этом замешана помощь западных стран.

Все это говорит о том, что МАГАТЭ не выполняет своих обязанностей.

«Абсолютно бесполезная контора, которая превратилась в инструмент давления на те или иные страны», — подчеркнул Михайлов, добавив, что в будущем России необходимо будет пересмотреть отношения со всеми мировыми организациями.

Напомним, украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе, в результате чего произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни – это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудными атаки на станцию, но счел, что удар не повлиял на ядерную безопасность объекта.

Россию ранее призвали покинуть МАГАТЭ после ударов Украины по ЗАЭС.