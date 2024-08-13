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Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк

NP: Кеннеди-младший не будет фигурировать в бюллетене в штате Нью-Йорк

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Brian Snyder/Reuters

Независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего не включат в бюллетень в штате Нью-Йорк. Об этом пишет газета The New York Post.

По информации газеты, Кеннеди-младший указал ложный адрес проживания.

«Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-Роуд, 84 (в населенном пункте Катона в штате Нью-Йорк. — «Газета. Ru») в качестве своего «места жительства» было ложным заявлением, что требует признания петиции недействительной», — говорится в публикации.

Данное решение может повлиять на включение Кеннеди-младшего в выборные бюллетени в других штатах.

До этого Кеннеди-младший заявил, что он подкинул тушу медведя в Центральный парк Нью-Йорка десять лет назад.

В 2014 году Кеннеди охотился в долине реки Гудзон и наткнулся на молодого медведя, которого сбил автомобиль. Он положил медведя в багажник фургона, намереваясь освежевать его позже. Однако Кеннеди-младший не смог этого сделать и решил подбросить тушу в парк.

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