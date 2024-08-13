Служба внешней разведки России сообщила, что Украина «медленно, но верно» превращается в «черную дыру Европы». Сообщение разведки передает РИА Новости.

«Пока американцы занимаются поисками «черной кошки в черной комнате» — легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской «верхушке», Украина медленно, но верно превращается в «черную дыру» Европы», — заявили в пресс-службе СВР.

Подчеркивается, что в Москве готовы к переговорам с Киевом, однако Украина может исчезнуть как субъект переговоров.

Также СВР сообщила о поиске замены президенту Украины Владимиру Зеленскому в США. Подходящим для Запада кандидатом там назвали бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Отмечается, что его кандидатура считается менее дискуссионной и коррумпированной, а также более склонной к переговорам с Россией при действующем режиме. В Службе внешней разведки напомнили, что в настоящее время на Украине переговоры с РФ законодательно запрещены.

Ранее глава СВР Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового Пилсудского.