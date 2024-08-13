Трамп назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байдена

Вице-президент США Камала Харрис превосходит по некомпетентности нынешнего главу государства Джо Байдена, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом экс-президент сообщил в социальной сети X в интервью американскому предпринимателю, владельцу соцсети Илону Маску.

Трамп назвал Байдена некомпетентным, при этом подчеркнув, что Харрис на таком плохом фоне является еще более некомпетентным государственным деятелем.

Кандидат в президенты США отметил, что из-за нынешней некомпетентной вашингтонской администрации произошли конфликты на Украине и в секторе Газа. Он заявил, что таких конфликтов вообще не должно было случиться.

В связи с этим он еще раз указал на некомпетентность американского руководства, подчеркнув, что такие люди не должны управлять государством.

До этого Трамп анонсировал три раунда телевизионных дебатов с Камалой Харрис. Первые теледебаты должны состоятся 4 сентября, вторые — 10 сентября, третьи — 25 сентября.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потере уважения России и Китая.