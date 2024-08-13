Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байдена

Трамп заявил, что Харрис превосходит Байдена по некомпетентности

close
100%
Reuters

Вице-президент США Камала Харрис превосходит по некомпетентности нынешнего главу государства Джо Байдена, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом экс-президент сообщил в социальной сети X в интервью американскому предпринимателю, владельцу соцсети Илону Маску.

Трамп назвал Байдена некомпетентным, при этом подчеркнув, что Харрис на таком плохом фоне является еще более некомпетентным государственным деятелем.

Кандидат в президенты США отметил, что из-за нынешней некомпетентной вашингтонской администрации произошли конфликты на Украине и в секторе Газа. Он заявил, что таких конфликтов вообще не должно было случиться.

В связи с этим он еще раз указал на некомпетентность американского руководства, подчеркнув, что такие люди не должны управлять государством.

До этого Трамп анонсировал три раунда телевизионных дебатов с Камалой Харрис. Первые теледебаты должны состоятся 4 сентября, вторые — 10 сентября, третьи — 25 сентября.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потере уважения России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами