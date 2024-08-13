Трамп хочет наладить отношения с Путиным в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах вновь надеется поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом экс-президент сообщил в социальной сети X в интервью американскому предпринимателю, владельцу соцсети Илону Маску.

По его словам, в период своего президентства он имел «очень хорошие» отношения с Владимиром Путиным. Трамп отметил, что, несмотря на обвинения в якобы связях с Россией, которые длительное время обсуждались, его взаимодействие с российским лидером было положительным. Трамп подчеркнул, что он хорошо знал Путина и имел с ним дружеские отношения и что российский президент проявлял к нему уважение.

Политик также заявил, что считает российского лидера «хорошим переговорщиком». При этом он подчеркнул, что нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Основным соперником Трампа, как ожидается, станет действующий вице-президент США, кандидат от Демократический партии Камала Харрис.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин удивился покушению на Трампа.