В Японии объяснили, почему Токио может быть посредником в конфликте на Украине

Япония является единственной страной — участницей «Большой семерки» (G7), которая не поставляла Украине оружия, и поэтому может стать посредником в урегулировании конфликта с Россией. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, который в конце июля посетил РФ.

«Япония изначально была единственной страной в G7, которая не поставляла [Украине] оружие. Поэтому она может встать посередине и выступить в качестве посредника. Я считаю, нам надо воспользоваться этим положением», — сказал он.

В G7 помимо Японии входят США, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада.

11 августа бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того заявил, что Украина может распасться на три части, если не будет мирных переговоров. По его словам, такой сценарий возможен из-за отказа США и Великобритании от переговоров с РФ по Украине.

13 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности на полях саммита G7. Украинский лидер сообщил, что в 2024 году Токио предоставит Киеву $4,5 млрд и будет продолжать поддерживать страну на протяжении всего 10-летнего срока действия соглашения.

Ранее в Японии рассказали, как можно было избежать конфликта на Украине.