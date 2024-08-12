Правительство Германии напрочь лишено исторического сознания, считает депутат бундестага от оппозиционной Левой партии Зерен Пелльман, передает ТАСС. По его словам, продолжение военной поддержки Украины со стороны Берлина, лишь втягивает государство в конфликт.

«Я в ужасе от того, что впервые с окончания Второй мировой войны снова были использованы немецкие танки на российской земле <...> В том числе в свете этого провокационного и к тому же, с военной точки зрения, совершенно бессмысленного нападения авантюристов в Киеве на российскую территорию, которое преследует лишь цель торпедировать любую действительную мирную инициативу», — отметил Пелльман.

Он добавил, что Левая партия выступает против продолжения поставок вооружений Киеву. Пелльман подчеркнул, что политическая сила призывает к поиску мирного выхода из конфликта на Украине.

Российская армия 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Венгрии встревожились из-за атаки ВСУ на Курскую область.