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В Германии испугались появления немецких танков на российской земле

Депутат бундестага Пелльман счел бессмысленной атаку ВСУ на Курскую область

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Global Look Press

Правительство Германии напрочь лишено исторического сознания, считает депутат бундестага от оппозиционной Левой партии Зерен Пелльман, передает ТАСС. По его словам, продолжение военной поддержки Украины со стороны Берлина, лишь втягивает государство в конфликт.

«Я в ужасе от того, что впервые с окончания Второй мировой войны снова были использованы немецкие танки на российской земле <...> В том числе в свете этого провокационного и к тому же, с военной точки зрения, совершенно бессмысленного нападения авантюристов в Киеве на российскую территорию, которое преследует лишь цель торпедировать любую действительную мирную инициативу», — отметил Пелльман.

Он добавил, что Левая партия выступает против продолжения поставок вооружений Киеву. Пелльман подчеркнул, что политическая сила призывает к поиску мирного выхода из конфликта на Украине.

Российская армия 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Венгрии встревожились из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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