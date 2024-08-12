В Британии нашли работу для Бориса Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить один из постов в ежедневной газете The Daily Telegraph, передает Sky News. По информации телеканала, политика рассматривают на должность главреда консервативного издания.

«Джонсон провел неформальные переговоры с [экс-министром финансов королевства] Назимом Захави о возможной работе в издательстве газеты правого толка», — говорится в тексте.

Как отмечает Sky News, коллега Джонсона по Консервативной партии Захави ведет диалог о приобретении The Daily Telegraph и The Spectator. Источники телеканала утверждают, что бывший министр финансов сам предлагал взять экс-премьера в редакцию одного из изданий в разговорах с потенциальными инвесторами.

В окружении Джонсона же подчеркивают, что идея «витала в воздухе», но пока официально не обсуждалась. Сам бывший премьер работал в The Telegraph еще до начала своей политической карьеры и до сих пор периодически пишет колонку для него.

Ранее Бориса Джонсона назвали лжецом и лицемером за позицию по Украине.