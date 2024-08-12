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Италия и Швейцария собираются привлечь Россию ко второму саммиту по Украине

МИД Швейцарии и Италии: РФ должна принять участие во втором саммите по Украине

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Depositphotos

Италия и Швейцария намерены привлечь Россию к участию в так называемом втором «саммите мира» по Украине. Об этом заявили главы итальянского и швейцарского министерств иностранных дел Антонио Таяни и Иньяцио Кассис, сообщает ТАСС.

По их словам, достижение мирного урегулирования на Украине предусматривает «участие и диалог со всеми заинтересованными сторонами».

«Министры договорились оставаться в тесном контакте с целью сотрудничества для создания наилучших условий для проведения второго саммита мира с участием сторон, включая Россию, и всех соответствующих глобальных игроков», — сказано в совместном заявлении дипломатов.

В нем также говорится, что в связи с этим Рим и Берн «призывают все заинтересованные международные стороны приложить все усилия для достижения общей платформы для переговоров, основанной на уважении международного права и принципов территориальной целостности и независимости государств, закрепленных в Уставе ООН, а также с учетом предложений, сделанных до сих пор несколькими сторонами по прекращению конфликта».

15-16 июня в Швейцарии состоялся первый саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 стран. Российскую Федерацию не пригласили на эту конференцию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам первого саммита заявила, что альтернативы мирному плану президента РФ Владимира Путина по Украине нет.

Ранее Зеленский озвучил планы подготовки второй конференции по Украине.

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