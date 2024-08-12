США и Украина обсуждают возможность ударов по РФ ракетами ATACMS

США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя американского государственного департамента Веданта Пателя.

Во время брифинга журналисты поинтересовались у него, «пришло ли время развязать Киеву руки». Речь шла о предоставлении украинским войскам права бить по военным объектам в РФ ракетами ATACMS.

«Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», — ответил Патель.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также он добавил, что пока Вашингтон не планирует пересматривать свою политику в отношении использования дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории.

5 августа представитель группировки украинских войск «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что западные партнеры Киева позволили ему применять американские ракеты только для ударов по Белгороду. Обстреливать объекты, которые находятся дальше этого населенного пункта, украинским военным не разрешили.

Ранее в Германии объяснили, почему разрешили Украине бить по РФ немецким оружием.