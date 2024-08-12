Секретари Совбезов России и Белоруссии обсудили украинский конфликт

При нападении на Курскую область украинские войска заходят на гражданские объекты, уничтожают мирных граждан, стреляют по невоенным машинам. Такую оценку действиям ВСУ дал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что все здравомыслящие люди и страны одинаково оценивают эту обстановку», — сказал Шойгу.

Со своей стороны Вольфович подтвердил намерение Белоруссии укреплять стратегическое партнерство с РФ во всех областях, включая сферу безопасности. По его словам, обе страны одинаково оценивают геополитическую обстановку в мире и нацелены «на решение вопросов, прежде всего, мирным, демократическим путем» через консенсус за столом переговоров.

12 августа сообщалось, что в Москве прошла встреча Государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича и секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. По ее итогам Шойгу отметил, что «сотрудничество Беларуси и России не бумажное, оно наполнено серьезными делами».

Ранее белорусские военнослужащие отправились в Россию для участия в совместных учениях с боевой стрельбой.