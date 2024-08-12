Президент Палестины Аббас прибыл в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

У трапа палестинского лидера встретил замглавы МИД РФ, специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с Аббасом 13 августа.

В ходе встречи лидеры двух государств проведут обсуждение ряда актуальных вопросов, среди которых будут темы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, предполагается провести обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также обострение палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

В свою очередь Аббас назвал целью поездки в Россию обмен мнениями по актуальным международным событиям, а также согласование позиций и укрепление двусторонних отношений.

Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины.