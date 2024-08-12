Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Палестины Аббас прибыл в Москву

РИА: президент Палестины Аббас прибыл в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

У трапа палестинского лидера встретил замглавы МИД РФ, специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с Аббасом 13 августа.

В ходе встречи лидеры двух государств проведут обсуждение ряда актуальных вопросов, среди которых будут темы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, предполагается провести обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также обострение палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

В свою очередь Аббас назвал целью поездки в Россию обмен мнениями по актуальным международным событиям, а также согласование позиций и укрепление двусторонних отношений.

Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами