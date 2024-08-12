Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии объяснили удар ВСУ по Запорожской АЭС

Бывший разведчик Крук: удар Украины по ЗАЭС свидетельствует о панике Зеленского

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший британский дипломат и агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Очевидно, что сейчас Зеленский в панике пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляет: «Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне», — заявил он.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область и ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами