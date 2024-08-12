Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший британский дипломат и агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Очевидно, что сейчас Зеленский в панике пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляет: «Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне», — заявил он.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

На следующий день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на АЭС находится в норме. Позже директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на поврежденной градирне проведут капремонт.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область и ЗАЭС.