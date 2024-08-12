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В Израиле назвали нового главу политбюро ХАМАС препятствием к сделке по заложникам

В Израиле назвали лидера ХАМАС Синвару препятствием к сделке по заложникам

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Global Look Press

Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар является «единственным препятствием» на пути к сделке по освобождению заложников, а также прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Как утверждают в ведомстве главы израильского кабмина, Синвар «отказывается отправлять делегацию на переговоры» по сделке по Газе, которые запланированы на 15 августа.

«У Израиля есть только один выбор — добиться полной победы, что означает ликвидацию военного и административного потенциала ХАМАС, а также освобождения похищенных», — отметили в канцелярии.

Там добавили, что еврейское государство одержит эту победу.

11 августа стало известно, что египетские и катарские посредники сообщили израильской стороне, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня.

6 августа сообщалось, что новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране на прошлой неделе. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее в Израиле заявили о планах ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС.

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