Автомобиль без водителя наехал на детей во Владимире

Во Владимире автомобиль без водителя при самопроизвольном движении наехал на группу детей, семь человек доставлены в больницу. Об этом пишет Telegram-канал СУ СК России по региону.

По предварительной информации было установлено, что на улице Мира припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti без водителя по неустановленным причинам начал самопроизвольное движение.

«В результате произошел наезд на группу детей 7-8 лет, находящихся на тротуаре», — говорится в сообщении.

В медицинское учреждение были доставлены семь детей, там им оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины произошедшего находятся на уточнении.

Другой случай произошел в Оренбургской области. Шестилетняя девочка оказалась за рулем трактора, пока родители оставили двоих детей без присмотра. Когда младший член семьи находился прямо перед машиной, девочка завела спецтехнику и наехала на брата. Ребенку потребовалась помощь медиков.

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