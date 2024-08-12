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Автомобиль без водителя наехал на детей во Владимире

СК РФ: автомобиль без водителя наехал на группу детей во Владимире

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Depositphotos

Во Владимире автомобиль без водителя при самопроизвольном движении наехал на группу детей, семь человек доставлены в больницу. Об этом пишет Telegram-канал СУ СК России по региону.

По предварительной информации было установлено, что на улице Мира припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti без водителя по неустановленным причинам начал самопроизвольное движение.

«В результате произошел наезд на группу детей 7-8 лет, находящихся на тротуаре», — говорится в сообщении.

В медицинское учреждение были доставлены семь детей, там им оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины произошедшего находятся на уточнении.

Другой случай произошел в Оренбургской области. Шестилетняя девочка оказалась за рулем трактора, пока родители оставили двоих детей без присмотра. Когда младший член семьи находился прямо перед машиной, девочка завела спецтехнику и наехала на брата. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Ранее школьница на машине матери сбила слепого мальчика.

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