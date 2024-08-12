Названа дата заседания СБ ООН из-за удара Израиля по школе в Газе

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с ударом Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа состоится 13 августа. Об этом журналистам сообщил постоянный представитель Словении при ООН Самуэль Збогар, передает ТАСС.

Накануне дипломатический источник в СБ ООН сообщил, что Алжир запросил проведение встречи по этой теме.

«Мы проведем заседание Совбеза завтра после полудня», — проинформировал Збогар.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал удар ВС Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа, заявив, что все объекты для перемещенных лиц должны быть защищены от нападений в соответствии с международным гуманитарным правом.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 10 августа. Армия обороны Израиля сообщила, что штаб радикальной палестинской организации ХАМАС, который находился в школе, был уничтожен в секторе Газа. Военные утверждают, что командование предприняло меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам. Однако сообщается о более чем 100 людях, которые получили ранения несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что российская сторона была потрясена ударом Израиля по школе в секторе Газа.