Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским пытаются убедить западную общественность в том, что РФ сама наносит удары по находящейся под ее контролем Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что РФ бомбит сама себя», — отметил корреспондент.

Он подчеркнул, что ЗАЭС — это единственный ядерный объект в зоне боевых действий, который находится под контролем российской стороны. По словам Боуза, если бы удары действительно наносила РФ, она бы атаковала неподконтрольные ей инфраструктурные сооружения.

В связи с этим журналист назвал «убогими» попытки Киева убедить западные страны в непричастности украинских войск к обстрелам атомной электростанции в Запорожской области.

11 августа ЗАЭС подверглась атаке украинского дрона. Беспилотный летательный аппарат был запущен из города Никополя в Днепропетровской области.

В результате удара на объекте произошел пожар, во время которого полностью выгорела градирня. 12 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на территории станции находится в норме. Как он отметил, удар по АЭС и последовавший за ним пожар не отразились на работе объекта.

Ранее на месте пожара на ЗАЭС побывали инспекторы Международного агентства по атомной энергии.