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Названа дата встречи Путина с президентом Палестины

Кремль: Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Аббасом

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Помимо обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества предполагается провести обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа», — говорится в сообщении.

6 августа Аббас сообщил о планах посетить Россию. Целью поездки он назвал обмен мнениями по актуальным международным событиям, согласование позиций и укрепление двусторонних отношений.

10 августа посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что Аббас посетит Москву с визитом 12-14 августа. Он уточнил, что в рамках встречи с Путиным стороны обсудят ситуацию в Газе, а также роль Москвы в урегулировании кризиса.

Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины.

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