Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечить режим КТО в приграничье

Президент РФ Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии обеспечить режим контртеррористической операции (КТО) на территории Курской области. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства 12 августа принял участие в совещании, посвященном оперативной обстановке в Курской области. Он отметил, что сейчас основным направлением работы является «поддержка людей» в приграничных районах.

«ФСБ совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что перед представителями Росгвардии стоят и иные боевые задачи.

Как сказал президент, гражданские ведомства обязаны снабдить военные и силовые структуры всем необходимым для ликвидации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе это касается больниц и предприятий в сферах транспорта, промышленности и строительного комплекса.

Утром 6 августа украинские бойцы пересекли государственную границу и предприняли попытку зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства обороны РФ, 8 августа бои шли в Суджанском и Кореневском районах.

На следующий день в трех регионах страны был введен режим КТО. Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях.

12 августа российское военное ведомство заявило, что потери ВСУ с начала атаки на Курскую область составили 1 610 человек. Кроме того, украинские формирования лишились 136 бронированных машин и 32 танков.

Ранее Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область.