Путин допустил, что ВСУ могут вновь атаковать приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершить новые атаки на приграничные регионы России, в том числе Брянскую область. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании по ситуации в приграничных регионах с участием представителей силового блока, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, «противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию», чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в России.

«Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — сказал глава государства, заслушав доклад губернатора региона Александра Богомаза.

Российский лидер дал поручение главе региона внимательным образом к этому отнестись и вместе с силовыми структурами решить все вопросы, которые необходимы для подготовки к любому развитию ситуации.

6 августа украинские военные попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.