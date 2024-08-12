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Путин высказался о попытках Киева разрушить сплоченность российского общества

Путин заявил, что Киев не смог разрушить сплоченность российского общества

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Валентина Певцова/РИА Новости

Украинское правительство решило попробовать разрушить сплоченность российского общества, однако это у него не получилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает сайт Кремля.

«Одна из очевидных целей противника — посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации», — сказал Путин.

Президент добавил, что киевские власти встали на путь истребления украинского народа. По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущий «драматически» увеличиваются. Это касается в том числе и наиболее боеспособных подразделений, которые командование перебрасывает к российско-украинской границе.

12 августа Путин провел совещание о ситуации в Курской области. В кабинете с главой государства находятся члены Совета Безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

В рамках мероприятия глава государства заявил, что темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза.

Ранее Путин отметил увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны.

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